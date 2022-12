O soldado Caio Cezar Lamas morreu após ser baleado no braço e no pescoço - Divulgação

Publicado 11/12/2022 12:23 | Atualizado 11/12/2022 13:00

Rio - Um policial militar, identificado como Caio Cezar Lamas Cordeiro, de 31 anos, morreu após ser baleado em um confronto na manhã deste domingo (11) na Comunidade do Tirol, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Um suspeito também foi morto.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam uma denúncia anônima que criminosos estariam se reunindo na Rua Timboaçu, próximo à comunidade. Os policiais foram até o local e foram recebidos a tiros, de acordo com a corporação.

A PM informou que houve um breve conflito e o policial Lamas foi atingido no braço e no pescoço. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, entrou na sala de cirurgia da unidade em estado grave e não resistiu.

Lamas entrou na corporação em outubro de 2018 e era lotado no 18º BPM. Ele deixa a mulher e filhos. Até o momento, não há informação sobre o horário e o local do sepultamento.

Com a morte do PM, sobe para 57 o número de agentes de segurança mortos no Rio. Foram 38 policiais militares, cinco agentes da Polícia Civil, cinco da Marinha, dois da Policia Penal/SEAP, dois do Corpo de Bombeiros do Rio, um da Policia Rodoviária Federal (PRF), um do Degase, um da Guarda Municipal, um da Aeronáutica e um do Exército.

Um suspeito, não identificado, que ficou ferido no confronto, também foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Junto com ele, uma pistola foi apreendida. A comunidade do Tirol é comandada pela facção Comando Vermelho (CV).

Confrontos recentes

A Zona Oeste vive uma semana de intensas trocas de tiros. Na última terça-feira (6), o policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Ângelo Rodrigues de Azevedo e o barbeiro Alexandro Silva foram mortos a tiros na Comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca.