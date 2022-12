Beto Aquino foi bicampeão com a Portela e duas vezes venceu como melhor samba-enredo - Reprodução Facebook/Beto Aquino

Publicado 11/12/2022 21:55

Rio - A missa de sétimo dia de Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, compositor da Portela, será realizada nesta segunda-feira (12), às 18h, na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, na Zona Sul do Rio. O músico foi encontrado morto em sua residência em Copacabana, após ter tido um infarto, mas familiares deram falta de alguns bens no imóvel.

Neste sábado (10), a Polícia Civil prendeu o técnico de enfermagem Matheus Fernandes Andrade , de 27 anos, suspeito de furtar pertences do compositor, com quem mantinha um relacionamento. Matheus se entregou na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ele era considerado foragido pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, fraude e omissão de socorro.

Segundo as investigações, o técnico de enfermagem teria se aproveitado do infarto de Beto Aquino para levar joias, relógios, carteira e o telefone do compositor. O material é avaliado em cerca de R$ 500 mil. Depois de se entregar na 27ª DP, o suspeito foi encaminhado para a 12ª DP, onde recebeu voz de prisão.

Durante as investigações, os agentes obtiveram imagens de câmeras de segurança que comprovam a movimentação de Matheus saindo do imóvel às pressas. O técnico de enfermagem passou pela portaria do prédio no fim da noite do último domingo, após às 23h, com uma mala, mochila e também uma bolsa. O porteiro do local também viu a movimentação.