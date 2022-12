PM permanece internado no Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/Google Maps

Publicado 11/12/2022 15:35 | Atualizado 11/12/2022 15:42

Rio - Um policial, que não teve a identidade revelada, lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), foi baleado durante um confronto com criminosos na noite deste sábado (10) na Comunidade do Jacaré, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do batalhão realizava patrulhamento pelo Largo da XV, dentro da comunidade, quando foi atacada por um grupo armado, o que gerou um confronto.

Um policial do BPChq foi atingido. De acordo com a PM, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, e depois para o Hospital Central da Polícia Militar, na Estácio, Zona Central do Rio.

A Corporação informou que o estado de saúde do agente é estável. A PM não respondeu se houve prisões ou outros feridos na ação. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo), que realiza buscas pelo suspeito do crime.

Outros casos

Dois policiais morreram em menos de uma semana no estado do Rio. Neste domingo (11), Caio Cezar Lamas Cordeiro , soldado no 18º BPM (Jacarepaguá), morreu com um tiro no pescoço após confronto na Comunidade do Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Na última terça-feira (6), o sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Ângelo de Azevedo foi assassinado na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca.

Até o momento, 57 agentes de segurança foram mortos no Rio, sendo 38 policiais militares, cinco agentes da Polícia Civil, cinco da Marinha, dois da Policia Penal/SEAP, dois do Corpo de Bombeiros do Rio, um da Policia Rodoviária Federal (PRF), um do Degase, um da Guarda Municipal, um da Aeronáutica e um do Exército.