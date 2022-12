Caio usava as redes sociais para divulgar imagens de esportes que praticava - Reprodução

Caio usava as redes sociais para divulgar imagens de esportes que praticavaReprodução

Publicado 11/12/2022 18:09

Rio - O policial militar Caio Cezar Lamas Cordeiro, de 31 anos, morto em um confronto na Comunidade do Tirol , na Freguesia, Zona Oeste do Rio, não conseguiu comemorar o aniversário do seu filho de 10 anos realizado neste domingo (11). Ele chegou a comentar em um post da sua mulher parabenizando o menino antes de ser baleado no pescoço enquanto trabalhava.

Michele Nogueira Lamas realizou uma postagem nas redes sociais dando parabéns pelo aniversário de 10 anos do filho do casal. Através do comentário, Caio escreveu: "Parabéns meu filho. Te amooooo".

Em seu perfil nas redes sociais, o policial mostrava o seu amor pela família e por arte marciais. São diversas fotos junto com a mulher e seus dois filhos, além de imagens praticando MMA e Muay Thai. No mundo do esporte, o policial era conhecido como "Lamas Gigantes".

Ainda não há informações sobre o local e a data de seu sepultamento.

Relembre o caso

Caio foi baleado no braço e no pescoço enquanto atuava na Comunidade do Tirol, na Freguesia, em Jacarepaguá, na manhã deste domingo (11). Na ocasião, um suspeito também morreu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam uma denúncia anônima que criminosos estariam se reunindo na Rua Timboaçu, próximo à comunidade. Os policiais foram até o local e foram recebidos a tiros, de acordo com a corporação.

A PM informou que houve um breve conflito e o policial ficou ferido Ele foi socorrido até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, entrou na sala de cirurgia da unidade em estado grave e não resistiu.

Questionada, a Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes envolvidos na ação já foram ouvidos e as armas foram apreendidas para confronto balístico. A investigação segue em andamento para esclarecer os fatos.