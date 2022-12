Sepultamento aconteceu no Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Cléber Mendes / Agência O Dia

Sepultamento aconteceu no Cemitério de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada FluminenseCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 11/12/2022 14:30 | Atualizado 11/12/2022 16:12



Rio - O corpo de Ana Beatriz Ramos da Silva, de 24 anos, morta a facadas pelo ex-marido em Duque de Caxias na última sexta-feira (9) , foi sepultado na tarde deste domingo (11) no Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Através das redes sociais, amigos fizeram um movimento para pedir doações aos três filhos de Ana, que presenciaram o crime. Em uma postagem, uma comadre da vítima, alertou que as crianças estão sob cuidado da avó e precisam de alguns itens específicos como frauda.

"Ontem [sexta], minha comadre foi assassinada na frente dos 3 filhos dela pelo próprio ex-marido, pai das crianças. E agora, infelizmente, estamos precisando de ajuda de qualquer pessoa que tiver amor no coração. A bebê de 2 anos ainda usa fralda e mama mamadeira, os meninos um tem 4 anos e o outro 9 anos. Quem puder ajudar com qualquer tipo de doação, já estará ajudando e eu agradeço muito", postou a amiga em seu perfil.



Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam teve 88 mulheres já foram assassinadas entre janeiro e outubro deste ano, número que supera todo o ano de 2021, quando 85 casos foram foram notificados.

Relembre o caso

Ana foi morta a facadas na frente dos três filhos pelo ex-companheiro na rua Alameda Treze de Maio, no bairro Saracuruna. O suspeito do crime foi preso na tarde do mesmo dia e confessou ter esfaqueado a mulher depois de uma discussão.

De acordo com investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o suspeito, identificado como Marcelo de Souza Santos, e a vítima tinha um relacionamento de nove anos, mas estavam afastados há pelo menos quatro meses. A separação foi motivada por um comportamento agressivo do companheiro.

Antes do crime, a vítima já havia registrado queixa contra o companheiro, com medidas protetivas de urgência, inclusive, mas nenhuma foi respeitada pelo autor.



Segundo a Polícia Civil, após se ver cercado, o suspeito negociou e aceitou se apresentar na delegacia, onde assumiu ter esfaqueado a companheira depois de uma discussão do casal. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporário por crime de feminicídio que havia sido expedido pela Justiça do Rio.