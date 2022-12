Ana Beatriz Ramos da Silva e o suspeito tinham um relacionamento de nove anos com três filhos - Reprodução Facebook

Publicado 10/12/2022 12:58 | Atualizado 10/12/2022 14:23

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, no fim da tarde desta sexta-feira (9), o homem suspeito de matar a facadas a própria companheira, Beatriz Ramos da Silva, em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense. O crime teria acontecido na frente dos filhos do casal, na casa onde viviam, no bairro Parque Independência, em Saracuruna.De acordo com investigação da especializada, o suspeito, identificado apenas como Marcelo, e a vítima tinha um relacionamento de nove anos, mas estavam afastados há pelo menos quatro meses. A separação foi motivada por um comportamento agressivo do companheiro.Antes do crime, a vítima já havia registrado queixa contra o companheiro, com medidas protetivas de urgência, inclusive, mas nenhuma foi respeitada pelo autor.O suspeito foi localizado por agentes ainda no início da tarde desta sexta-feira. Após se ver cercado, ele negociou e aceitou se apresentar na delegacia, onde assumiu ter esfaqueado a companheira depois de uma discussão do casal. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporário por crime de feminicídio que havia sido expedido pela Justiça do Rio.