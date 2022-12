Jonathan Iago era casado e deixou um filho de 10 anos - Reprodução

Publicado 10/12/2022 19:38

Rio - Um homem, identificado como Jonathan Iago Coelho da Silva, de 29 anos, foi assassinado com golpes de barra de ferro na tarde desta sexta-feira (9) dentro de uma oficina em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O suspeito do crime seria um cliente insatisfeito. Ele foi preso em flagrante.

Segundo testemunhas, o autor do crime golpeou Jonathan na cabeça quando a vítima estava de costas. A motivação do crime seria uma insatisfação do cliente com um trabalho realizado por um funcionário da oficina que fica localizada na Estrada Nogueira de Sá.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para o local e encontrou a vítima já em óbito. A Polícia Civil informou que o suspeito do crime foi preso em flagrante. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O sepultamento de Jonathan acontece às 10h15 deste domingo (11) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para as 8h. O homem deixa a mulher e um filho de 10 anos. Através das redes sociais, amigos se despediram do rapaz.

"Esbanjava vida e simpatia. É uma ida precoce que vai fazer muita falta. Era um cara muito bom e de coração enorme, contava algo pra ele e dividia a alegria com a gente, muito amor pra sua família, vai deixar muita saudade", postou um internauta.

"Que Deus, nosso Pai, conforte e dê forças nesse momento tão cruel e dolorido. Conheci Jonathan pequeno e vi crescer um homem honrado, bom filho e bom pai. A crueldade do ser humano nunca terá fim", comentou uma amiga.