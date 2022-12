Familiares e amigos de Daniele deixaram o cemitério em silêncio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Familiares e amigos de Daniele deixaram o cemitério em silêncioCleber Mendes/Agência O Dia

10/12/2022

Rio - O corpo de Daniele Lyra Nattrodt Barros, que foi esquartejado e encontrado no porta-malas de um carro em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (8), foi enterrado na manhã deste sábado (10) no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Os cerca de 50 presentes, entre familiares e amigos, mantiveram silêncio sobre o caso e pediram privacidade. O principal suspeito do crime é o motorista Mário Raposo Yang, de 46 anos, que está foragido. Ele era companheiro da vítima.

Parentes e amigos da mulher de 38 anos não quiseram dar entrevistas. "Não está escrito assassino na testa de ninguém", limitou-se a dizer uma amiga da vítima. Outros amigos também chegaram a afirmar que não viam sinais de violência no relacionamento do casal, pelo menos em público.

Após o sepultamento, familiares deixaram rapidamente o local, muito abalados. Já amigos de Daniele conversaram por alguns minutos ainda dentro do cemitério antes de deixarem o local.

De acordo com depoimentos de parentes à polícia, Daniele planejava se separar de Mário há algum tempo por causa de suas crises de ciúme. Um dos prováveis motivos para o assassinato é o fato de Mário não aceitar a decisão de esteticista.

Feminicídios

Segundo o Departamento de Informações Gerenciais (DEIGE) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 62 mulheres já foram mortas até o mês de outubro deste ano, data do último levantamento. O mês de janeiro foi o que apresentou o maior número: 11.

As informações sobre o paradeiro de Mário podem ser enviadas para o Disque Denúncia, que divulgou cartaz com rosto do respeito, pelos números 2253-1177, 0300-253-1177, ou ainda pelo WhatsApp (21) 99973 1177. A plataforma também disponibiliza a opção de envio através do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.