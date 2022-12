Polícia Civil investigava desaparecimento de Daniele Lyra Nattrodt Barros há uma semana - Reprodução/Redes Sociais

Polícia Civil investigava desaparecimento de Daniele Lyra Nattrodt Barros há uma semanaReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/12/2022 13:41 | Atualizado 09/12/2022 13:46

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza buscas pelo suspeito de ter assassinado Daniele Lyra Nattrodt Barros, de 38 anos , encontrada morta nesta quinta-feira (8), dentro do carro de Mario Raposo Yang, que era seu companheiro, uma semana depois de seu desaparecimento. Na manhã desta sexta-feira (9), o pai e o irmão da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, para liberar o corpo da mulher, que teria sido esquartejado.

fotogaleria

Há uma semana, familiares de Daniele registraram o desaparecimento dela na 30ª DP (Marechal Hermes) e, nesta quinta-feira, o veículo de Mario foi localizado no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, após agentes da especializada receberem informações do advogado do suspeito. Até a manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil aguardava a expedição de um mandado de prisão pela Justiça.

De acordo com parentes, a vítima e o suspeito estavam morando juntos há poucos meses e Daniele queria terminar o relacionamento entre eles, por conta dos ciúmes de Mario. Muito abalados, o pai e o irmão da vítima deixaram o IML por volta das 12h20. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento da mulher.