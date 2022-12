A ocorrência foi registrada na 126ª DP - Internet

Publicado 09/12/2022 19:34

Rio – Um homem foi preso, nesta sexta-feira (9) por suspeita de integrar o tráfico de drogas em Cabo Frio, Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Cabo Frio foram verificar a denúncia de criminosos no bairro Morumbá. Chegando lá, os policiais cercaram o local e conseguiram prender um dos suspeitos. Com ele, foram apreendidas 850 pedras de crack e 700 pinos de cocaína.

O caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio).