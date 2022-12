Eles também são investigados por outras tentativas de homicídio e homicídios recentes ocorridos na cidade - Divulgação

Publicado 09/12/2022 18:08 | Atualizado 09/12/2022 18:13

Rio - Agentes da 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), em conjunto com a Polícia Militar, apreenderam, nesta quinta-feira (8), dois adolescentes por fatos análogos ao crime de tentativa de homicídio. De acordo com a instituição, a dupla foi localizada nos bairros Ilha dos Mineiros e Barra do Itabapoana, em São Francisco de Itabapoana.



Segundo os agentes, os adolescentes são acusados de tentar matar a tiros sete pessoas na localidade de Gargaú. Ainda conforme a Polícia Civil, eles também são investigados por outras tentativas de homicídio e homicídios recentes ocorridos na cidade.



A tentativa de homicídio foi registrada no dia 14 de novembro deste ano. A equipe da 147ª DP concluiu a investigação e solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi decretado, e os menores foram capturados.