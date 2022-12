Beto Aquino foi bicampeão com a Portela e duas vezes venceu como melhor samba-enredo - Reprodução Facebook/Beto Aquino

Publicado 09/12/2022 16:57 | Atualizado 09/12/2022 17:22

Rio - A Polícia Civil segue fazendo buscas pelo homem que mantinha um relacionamento amoroso com o compositor Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, de 60 anos. Apontado como principal suspeito de furto ao apartamento do músico, Matheus Fernandes é procurado pela 12ª DP (Copacabana) desde a última segunda-feira (5), quando Aquino foi encontrado morto em seu apartamento, em Copacabana, na Zona Sul.

Na última terça-feira (6), agentes da distrital já haviam procurado o suspeito em pelo menos dois endereços vinculados a ele. A mãe e amigos de Matheus chegaram a ser ouvidos na distrital, mas ninguém soube revelar o paradeiro de Matheus. Ele ainda não é considerado foragido, pois não há mandado de prisão expedido pela Justiça.



Segundo informações dos investigadores, Fernandes foi visto saindo do apartamento onde Aquino foi encontrado morto com uma mala cheia, uma mochila e uma bolsa. A partida dele foi registrada em câmeras de segurança do prédio da Rua Paula Freitas, em Copacabana, no fim da noite de domingo (4), por volta das 23h. O porteiro também viu ele saindo às pressas do local.

A nora de Beto Aquino, que encontrou o corpo dele, na tarde de segunda, foi quem deu falta dos pertences no apartamento. Em conversa com a polícia, ela teria dito que a porta do imóvel estava aberta e que não encontrou joias, o celular e também a carteira do músico. Parte desses itens costumava ficar na pia do banheiro do compositor portelense. Fernandes tinha a chave do imóvel, o que teria facilitado a sua entrada e saída do apartamento.

Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou que Beto morreu vítima de um infarto. A perícia da Polícia Civil também não identificou nenhum indício de arrombamento no imóvel, o que reforça a tese de que o autor do crime tinha acesso ao imóvel, assim como Matheus.

O portelense foi velado e cremado, na última quarta-feira (7), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. A cerimônia de despedida contou com a participação de colegas sambistas, amigos e familiares do compositor.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos. Agentes da corporação ainda realizam diligências para localizar e prender o autor.