Na ação, os agentes recuperaram os cabos - Divulgação

Publicado 09/12/2022 13:56

Rio - Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um suspeito de cortar fios de cobre no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na madrugada desta sexta-feira (9).



De acordo com informações divulgadas pela PM, os agentes foram acionados para verificar o furto, na Rua Capitão Acácio. Chegando ao local, a equipe encontrou o homem usando uma escada e vários pedaços de fio pelo chão. Os cabos foram recuperados.



A ocorrência foi encaminhada à 74ª DP (Alcântara).