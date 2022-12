Suspeita foi encaminhada à 106ª DP (Itaipava) - Divulgação

Publicado 09/12/2022 19:30

Rio - Uma idosa não identificada foi autuada em flagrante, nesta sexta-feira (9), pelo crime de injúria por preconceito após ataques racistas contra uma mulher negra em um supermercado na Estrada União e Indústria, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Em um vídeo obtido pela TV Globo, a vítima, identificada como Fernanda Rocha, de 39 anos, relata que a suspeita se exaltou por conta da demora do atendimento e começou a ofender a atendente. Com isso, Fernanda pediu para que a idosa tivesse paciência.

Após o pedido, a agressora teria dito que não estava falando com a vítima, que ela "tinha que ser preta" e que era uma "macaca". Além disso, também teria falado: "vocês tem que aprender a ser subordinado, essa classe operária não respeita ninguém".

Fernanda conta que, por fim, a idosa a agarrou pelo braço e começou a agredi-la. Funcionários e outros clientes interviram e acionaram a Polícia Militar.

A PM informou que agentes do 26º BPM (Petrópolis) estiveram no estabelecimento para checar um possível episódio de cometimento de injúria racial. Dessa maneira, as duas foram conduzidas à 106ª DP (Itaipava) para o registro da ocorrência.