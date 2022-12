Clima de festa após eliminação do Brasil, no parque de Madureira - Cleber Mendes/Agência O DIA

Rio - Apesar da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o clima de festa permaneceu entre os cariocas, na tarde desta sexta-feira (09), no Parque Madureira, na Zona Norte. Após a decepção com o resultado da partida contra o time da Croácia, torcedores seguiram festejando com o show ao vivo de Toni Garrido.

Ao som da música 'Tempos Modernos', de Lulu Santos, torcedores dançavam e cantavam na plateia, deixando de lado o clima triste pela derrota e dando lugar a esperança do tão sonhado 'hexa', que permanece para 2026.

"No final, o que vale mesmo é a força e a união que se instalam quando o Brasil entra em campo. Eu acho que não existe energia que nem a nossa. Brasil é Brasil, né? Agora é só acompanhar os demais times, quem quiser, e esperar 2026", revelou a assessora Hemily Gonçalves, que foi assistir o jogo no Parque Madureira com seus amigos.

Ao DIA Hemily revelou que estava esperançosa de que o Brasil fosse para a semifinal após o primeiro gol, mas infelizmente o resultado não foi o esperado. "Brasileiro nunca desiste. Brasil é pentacampeão, pro hexa só falta mais um pouquinho", reafirmou a torcedora.

O técnico de informática Jorge Anderson também esperava um resultado diferente e revelou que durante o jogo, o clima era 'tenso'. "O sonho do hexa permanece sempre, mas com jogadores com outra postura", argumentou.

Para a torcedora Mylena Pereira, após o primeiro gol, o sonho da vitória parecia certo, mas acabou não virando realidade. "O jogo estava muito acirrado! Esse gol não poderia ter acontecido. Por fim, a Croácia levou. Fiquei chateada, mas copa é assim mesmo: ganha quem faz!", completou.

Após sofrer o empate no fim da prorrogação, o Brasil disputou a vaga nas semifinais da Copa do Mundo nos pênaltis contra a Croácia. No entanto, o goleiro Zivakovic brilhou e defendeu as cobranças de Rodrygo e Marquinhos, selando a eliminação brasileira.