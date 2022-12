Imagens de segurança gravaram a ação dos criminosos - Divulgação

Publicado 09/12/2022 22:26

Rio - Dois assaltantes em uma moto roubaram um morador e um entregador, na tarde deste sexta-feira (09), na Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, na Zona Norte. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos.

O vídeo mostra o morador no portão, atendendo o entregador de água, até que dois homens em uma moto abordaram ambos. Um dos assaltantes desce da moto e mostra uma arma na cintura para o morador. Logo em seguida, o suspeito toma os celulares das vítimas, sobe na moto e vai embora.

Procurada, a Polícia Militar informou que, até o momento, o comando do 6° BPM (Tijuca) não recebeu acionamento para essa ocorrência. A unidade afirmou que segue buscando dados sobre o ocorrido para analisar a dinâmica da ação.

"Vale destacar que, neste ano de 2022, o 6° BPM (Tijuca) efetuou 654 prisões e apreendeu 89 adolescentes durante as ações ostensivas em sua área de policiamento. A unidade tem adotado ainda parcerias com as associações de moradores de todos os bairros localizados em sua área de policiamento, inclusive Vila Isabel", completou a corporação, em nota.