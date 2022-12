Com desistência, SR.Com passa a ser responsável pela organização da festa - Divulgação

Publicado 09/12/2022 13:34 | Atualizado 09/12/2022 13:50

Rio - A empresa paulista MChecon, de São Paulo, deixou a organização do Réveillon 2023 em Copacabana faltando apenas 23 dias para a virada do ano. A empresa havia vencido a disputa com a concorrência para organizar a festa na Praia de Copacabana.

De acordo com a Riotur, a empresa desistiu de realizar o evento após perder o principal patrocinador de seu projeto. Por conta disso, não conseguiu comprovar que montaria a tempo os palcos, banheiros químicos e as demais estruturas de apoio.

Após a desistência, a nova responsável pela organização da virada do ano será a carioca SR.Com, que foi a segunda colocada na licitação. A empresa organizou as últimas edições do evento em Copacabana. Além da estrutura, a SR.Com também irá fornecer os fogos de artifício para a festa.

A Riotur ainda informou que o cronograma segue sem alterações com a nova empresa, que já está conduzindo o projeto. Na próxima semana, todos os detalhes da programação de shows e da queima de fogos serão apresentados em coletiva de imprensa.