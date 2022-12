Fim de semana pode dar praia, com temperaturas na casa dos 30ºC e sem previsão de chuva - Pedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/12/2022 14:03 | Atualizado 09/12/2022 14:11

Rio – Cariocas terão um gostinho do verão neste fim de semana. O sábado (10) e o domingo (11) serão de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas seguirão elevadas, com máximas na casa dos 30ºC: no sábado, a temperatura máxima será de 34ºC, enquanto no domingo, poderá chegar aos 36ºC. As mínimas irão variar entre 17ºC e 19ºC.

A mistura de calor, umidade elevada e ventos em níveis mais altos deixa o tempo novamente instável nesta segunda-feira (12). O céu volta a ficar parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. O tempo continua quente, com a máxima alcançando os 38ºC.

Na terça-feira (13), a passagem de uma frente fria pelo oceano manterá o tempo instável. A previsão é de ventos moderados e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas estarão em declínio, mas ainda seguirão altas. A máxima será de 35ºC e a mínima, de 20ºC.

'Sextou' com sol no Rio

A sexta-feira (9) foi de céu firme e calor. O sol forte no céu foi resultado de um sistema de alta pressão, que influenciou o tempo na cidade. Além disso, não houve previsão de chuva.

Os ventos variaram, com intensidade fraca a moderada, e as temperaturas apresentaram elevação em relação ao dia anterior: a máxima chegou aos 32ºC, enquanto a mínima caiu pela metade, 16ºC.