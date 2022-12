Darcy Ribeiro é homenageado pela Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 09/12/2022 13:21

Rio - No ano de seu centenário, Darcy Ribeiro (1922-1997) irá ganhar uma pintura em sua homenagem no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A obra, que leva o seu nome, será inaugurada na próxima segunda-feira (12).

A ação é realizada pelo projeto Territórios Educativos, da Secretaria Municipal de Educação. Com mais de 25 metros quadros, a pintura da artista RafaMon vai eternizar a imagem do educador e antropólogo que tanto fez pela educação do Rio de Janeiro, com a idealização e implantação dos CIEPs.



Intelectual nascido em Minas Gerais, Darcy atuou como antropólogo, historiador e sociólogo, destacando-se na defesa dos povos originários e da educação brasileira. Sua atuação política incluiu cargos como os de Ministro-chefe da Casa Civil e Ministro da Educação, ambos durante o governo João Goulart.

Após a redemocratização, concebeu os CIEPs, implantados no Rio durante os dois governos de Leonel Brizola (de 1983 até 1987 e 1991 até 1994). Tratava-se, segundo Darcy, de uma “revolução na educação pública do país”, pois era a primeira tentativa consistente de oferecer ensino público de qualidade em período integral.



“Darcy foi um educador e antropólogo único, que nos inspira até hoje. Esta homenagem é uma forma de agradecer os frutos que colhemos de sua existência, além de ser um presente para os nossos alunos. É um orgulho ter um CIEP que carrega o nome de Darcy. Queremos eternizar sua defesa pela escola pública de qualidade, pelo ensino integral e pela sala de aula como instrumento de combate às desigualdades sociais. Os CIEPs representam uma transformação de pensamento na educação brasileira. Celebrar a vida de Darcy é celebrar a educação brasileira”, comentou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.



A inauguração vai contar com a presença do secretário e de Zezé Latgé, diretora administrativo-financeira da Fundação Darcy Ribeiro, e Lia Ciomar Macedo de Faria, secretária de Educação durante o governo Brizola, coordenadora dos Centros Integrados de Educação Pública junto com Darcy Ribeiro e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).



O evento mobilizará professores, alunos, responsáveis e funcionários e ainda irá contar com apresentações de turmas do 2º ano do próprio CIEP em performances que tematizarão desde a biografia do homenageado até a sua atuação na defesa dos povos indígenas. Sendo uma unidade bilíngue, o evento contará também com o coral de vozes da própria escola cantando o Natal O Tannenbaum. A Gerência de Leitura realizará a distribuição de livros aos alunos e à comunidade escolar.