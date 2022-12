A Operação Fumus foi deflagrada em junho do ano passado - Estefan Radovicz

Adilsinho e o seu irmão Cláudio Nunes Coutinho foram um dos principais alvos da operação, realizada pelas polícias Federal e Civil, o Ministério público do Rio (MPRJ) e a Receita Federal, que também expediu e cumpriu mandados de prisão contra policiais militares. Rio – A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) votou e determinou o trancamento da ação penal contra Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e outros 39 réus presos durante a Operação Fumus, em junho do ano passado. Publicada nesta sexta-feira (9), a decisão acata a tese da defesa do contraventor ao reconhecer a ilegalidade da ordem de busca e apreensão e entender que a denúncia contra ele está "fundamentada unicamente no acordo de colaboração premiada". Dessa forma, o voto do ministro e relator do caso, Olindo Menezes, concedeu habeas corpus a Adilsinho e aos outros réus, em decorrência de um decreto de prisão preventiva com base em "provas ilícitas".Adilsinho e o seu irmão Cláudio Nunes Coutinho foram um dos principais alvos da operação, realizada pelas polícias Federal e Civil, o Ministério público do Rio (MPRJ) e a Receita Federal, que também expediu e cumpriu mandados de prisão contra policiais militares.





As investigações tiveram início em 2019 e, além da organização criminosa, apuram o cometimento de diversos outros crimes, entre eles: extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Os lucros oriundos da comercialização ilegal dos cigarros eram obtidos por meio de roubo e extorsão de comerciantes; e os demais crimes praticados para sustentar e manter a atividade delituosa da organização.



Com certa regulagridade, seu nome figura nos jornais. Um mês antes de ser alvo na operação, em maio, Adilsinho realizou uma festança para 500 convidados – com shows de grandes nomes, como Ludmilla e Gustavo Lima – quando o Brasil ultrapassou a marca dos 432 mil mortos. Para despistar os curiosos, a entrada foi feita pela porta dos fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Na portaria, os convidados recebiam máscaras para entrar no prédio.