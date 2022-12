Companheiros e familiares estiveram no cemitério para se despedir de Gabriel - Cléber Mendes / Agência O Dia

Companheiros e familiares estiveram no cemitério para se despedir de GabrielCléber Mendes / Agência O Dia

Rio - O corpo do militar Gabriel de Almeida Pereira, de 21 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (9) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Lotado do quartel do Forte de Copacabana, ele morreu na última segunda-feira durante o teste físico do exército.

Parentes do rapaz chegaram a se mobilizar nas redes sociais com pedidos de ajuda. No entanto, em contato com O DIA, um deles comunicou que os familiares estão muito abalados e decidiram não falar com a imprensa.

O enterro contou com a presença de dezenas de amigos e familiares de Gabriel. Além deles, colegas de farda também estiveram no local para prestar homenagens.

Procurado, o Exército Brasileiro ainda não se manifestou sobre a morte do jovem.