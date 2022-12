Nova grade operacional será implantada no ramais da SuperVia nos dias úteis - Divulgação

Publicado 12/12/2022 11:51

Rio - A SuperVia irá implementar uma nova grade operacional durante os dias úteis, a partir desta terça-feira (13). O objetivo é atender mais clientes nos horários de pico do sistema de trens.

O ramal Santa Cruz ganhará duas viagens expressas, sendo uma no horário de pico da manhã e outra à tarde. Além disso, no horário de pico vespertino, as viagens paradoras seguirão até a estação Santa Cruz. Atualmente elas seguem até Campo Grande. Ainda no ramal Santa Cruz, a primeira e a última viagem com destino à Central do Brasil, serão antecipadas.



O ramal Belford Roxo ganhará uma viagem expressa no pico vespertino, partindo da estação Central do Brasil com destino ao município. Já no ramal Deodoro, haverá antecipação da abertura das viagens paradoras de Deodoro para a Central no pico matutino, que passará de 5h29 para 5h07.



Os ramais Japeri e Saracuruna receberão atualizações nas grades de horários para melhorar o desempenho operacional. Também no ramal Japeri, haverá a antecipação da primeira partida do dia para a Central do Brasil.

De acordo com a empresa, as mudanças são baseadas em estudos de demanda e dão continuidade ao planejamento para a melhoria na prestação do serviço.