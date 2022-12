Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) - Reprodução internet

Publicado 12/12/2022 20:39 | Atualizado 12/12/2022 20:52

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou, nesta segunda-feira (12), votação para a escolha dos três procuradores que vão compor a lista tríplice para a cadeira de procurador-geral de Justiça do Rio. O nome mais escolhido pelos membros do órgão foi o de Leila Machado Costa, que recebeu 485 votos.

No MPRJ desde 1989, a procuradora Leila Costa foi seguida na votação pelo atual procurador-geral Luciano Mattos, que teve 437 votos. Em terceiro, Somaine Cerruti com 126. Os três procuradores concorrem à cadeira válida pelo biênio de 2023 a 2025 e serão escolhidos em decisão do governador do Estado, Cláudio Castro.



De acordo com o MPRJ, votaram 877 promotores e procuradores de Justiça, entre os 892 integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público. Foram computados 1.064 votos apurados, sendo 1.048 válidos, com 11 nulos e cinco votos em branco registrados. A eleição foi realizada das 10h às 17h, via sistema eletrônico e de forma remota.

"O nome indicado pelo governador do Estado tomará posse, em sessão solene do Órgão Especial, para mandato de dois anos, a ser exercido entre 17 de janeiro de 2023 e 16 de janeiro de 2025", esclareceu o MPRJ.