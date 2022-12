Pistolas foram apreendidas por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) na Rodoviária Novo Rio - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/12/2022 18:45 | Atualizado 12/12/2022 19:11

Rio – Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) apreenderam, nesta segunda-feira (12), 12 pistolas na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, Região Portuária da capital fluminense.

De acordo com a PM, a equipe encontrou as armas após abordar uma mulher que estava em um ônibus vindo de Curitiba (PR) e mostrava muito nervosismo com a presença dos militares.