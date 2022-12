Armada, mulher assalta lanchonete em Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto é aguardada por comparsa em moto - Reprodução

Armada, mulher assalta lanchonete em Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto é aguardada por comparsa em motoReprodução

Publicado 13/12/2022 14:37 | Atualizado 13/12/2022 14:46

Rio - Uma mulher armada, auxiliada por um homem em uma moto, assaltou uma lanchonete na Rua Delgado de Carvalho, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (12). Câmeras de segurança mostraram a ação dos suspeitos.

Nas imagens, a dupla é vista na moto pouco tempo antes da ação, por volta das 22h50. Em dado momento, o condutor para na porta do estabelecimento, a mulher desce e entra na lanchonete. Em seguida, ela anuncia o assalto e rende o funcionário. Toda a ação dura cerca de um minuto e ambos fogem na motocicleta.Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhuma vítima registrou o caso na delegacia da região. A polícia orienta que as vítimas se dirijam à unidade policial e apresentem informações para identificar a autoria do crime.