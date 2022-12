A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos) - Divulgação

Rio – A Polícia Civil interditou, nesta segunda-feira (12), um bingo clandestino que funcionava no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. A ação ocorreu após trabalho de monitoramento e inteligência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL).



Ao todo, 53 máquinas foram apreendidas e 15 pessoas que estavam no local foram ouvidas. Ninguém foi preso.

Os agentes realizaram o levantamento das câmeras de segurança do estabelecimento, realizaram perícia e identificaram os responsáveis pela atividade ilícita. A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos).