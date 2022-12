Marcelo Ferreira dos Santos deixou três filhos - Reprodução

Publicado 13/12/2022 15:23 | Atualizado 13/12/2022 15:40

Rio – O sargento reformado da Polícia Militar, Marcelo Ferreira dos Santos, foi sepultado, nesta terça-feira (13), às 14h, no Cemitério Memorial Parque Nycterói, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Vítima de confronto com suspeitos na Avenida Brasil , na Zona Norte da capital, Marcelo deixa três filhos órfãos.O policial, de 43 anos, foi morto após ser baleado na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, próximo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na madrugada da última segunda-feira (12). Ele teria trocado tiros com suspeitos no momento em que estaria escoltando um caminhão com carga de produtos eletrônicos.Durante o confronto, o sargento teria sido atingido por diversos disparos e o carro dele ficou com marcas de tiro e sangue na lateral. A arma e os pertences de Marcelo não foram roubados. A carga que estaria sendo escoltada pelo militar foi levada para dentro da comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão.