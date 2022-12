Ator Thiago Rodrigues foi vítima de assalto e espancado pelos criminosos - Reprodução

Publicado 13/12/2022 15:12 | Atualizado 13/12/2022 15:17

Rio - O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, foi à 15ª DP (Gávea), onde chegou por volta das 14h desta terça-feira (13), para depor sobre as agressões que sofreu durante um assalto na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele não falou com a imprensa.De acordo com a Polícia Civil, além do depoimento do ator, estão sendo analisadas imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar a autoria do crime. Thiago foi assaltado e espancado por bandidos, neste sábado (10), no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio, enquanto saia de um bar . Ele teve parte de seu couro cabelo arrancado durante as agressões.