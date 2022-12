Ator teve parte do couro cabeludo arrancado pelos criminosos - Reprodução

Publicado 12/12/2022 11:23 | Atualizado 12/12/2022 15:31

Rio - O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, ainda vai prestar depoimento na delegacia sobre as agressões que sofreu durante um assalto no último sábado (10) , enquanto saía de um bar no Baixo Gávea, Zona Sul da cidade.Segundo a Polícia Civil, o boletim de ocorrência foi registrado após as informações terem sido veiculadas na imprensa, mas o ator ainda não compareceu à delegacia.

Em nota, a instituição informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso. "A vítima será ouvida na delegacia e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar a autoria do crime".Thiago foi assaltado e espancado por criminosos até ficar desacordado. Ele teve parte do couro cabeludo arrancado com as agressões. Segundo relatos das redes sociais, o ator acordou somente na manhã de domingo (11) e teria sido ajudado por uma vendedora ambulante. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Thiago deu entrada na unidade na manhã do último domingo (11), fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado.