Prisão foi realizada por policiais do Segurança Presente de Barra do Piraí, com apoio do 10º BPM - Divulgação

Publicado 13/12/2022 16:36 | Atualizado 13/12/2022 16:48

Rio – Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (13), por policiais do Segurança Presente, com o apoio do 10º BPM (Barra do Piraí), por tráfico de drogas, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com os agentes do Segurança Presente do município, a equipe recebeu informações de um pedestre sobre um homem que estaria com drogas na mochila, na Rua Doutor Clodoveu, à caminho do bairro Santo Antônio. O suspeito tentou fugir e jogar a mochila com os entorpecentes em um buraco na rua, mas foi preso.

Com ele, os policiais apreenderam 109 pinos de maconha, 317 trouxinhas de pó e 910 pedras de crack, no valor de R$ 15.790.

O suspeito foi conduzido à 88ª DP (Barra do Piraí). Lá, foi constatado que ele tinha duas anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.