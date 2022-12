Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis, ficou alagada em diversos pontos por conta das fortes chuvas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/12/2022 16:26 | Atualizado 13/12/2022 20:25

Rio - O município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, está sofrendo com a forte chuva desta terça-feira (13). O comércio do Centro Histórico foi fechado entre 13h30 e 14h30 por causa do alagamento em diversos pontos da Rua do Imperador.

Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis, ficou alagada em diversos pontos por conta das fortes chuvas nesta terça-feira.#ODia



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/EfDem9krtC — Jornal O Dia (@jornalodia) December 13, 2022

No início da tarde, a Defesa Civil do município também interditou a Rua Coronel Veiga, considerada uma das principais ruas da região. A via foi liberada às 14h35.

O bairro Independência foi um dos mais afetados pelo temporal. As sirenes foram acionadas para alertar os moradores e a Escola Municipal Alto Independência foi utilizado como ponto de apoio.

A subida da Serra de Petrópolis também ficou fechada preventivamente no sentido Juiz de Fora a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Concer, havia uma retenção de 2 km na praça e a via já foi totalmente liberada.

Outros municípios do Rio também foram atingidos pelo temporal. Volta Redonda e Barra Mansa, na Região do Médio Paraíba, sofreram com diversos pontos de alagamento e uma forte ventania. A Defesa Civil de Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, emitiu um alerta para o risco de chuva forte nas próximas horas. Uma árvore caiu e atingiu um carro na Rio-Santos, em Angra dos Reis, durante o temporal.

CENTRO DE ANGRA DOS REIS.

CHOVE FORTE , FORAM OUVIDOS BARULHOS DE SIRENE.

ATENÇÃO MORADORES #angra #RiodeJaneiro #chuva pic.twitter.com/4A9pDkJEvU — CRIME NEWS OFICIAL (@crimenewsoficia) December 13, 2022

Chuva também causou transtorno no município de Itaperuna, Noroeste Fluminense. Veja imagens:

Chuva causa transtorno no município de Itaperuna, Noroeste Fluminense. pic.twitter.com/xBvgrUgXj2 — Simone Sameiro (@SiGargano) December 13, 2022

A cidade do Rio segue em estágio de mobilização desde a noite de segunda-feira por causa das condições do tempo. Pancadas de chuva moderadas foram registradas em alguns bairros da capital.