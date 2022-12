Izaque morreu durante um acidente com a explosão de um cilindro de gás - Rede Social

Publicado 13/12/2022 15:38 | Atualizado 13/12/2022 18:30

Rio - O sepultamento de Izaque Gomes, 40 anos, funcionário de uma empresa de gás, ocorreu nesta terça-feira (13), no Cemitério Nossa Senhora da Aparecida, no Âncora, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, no mesmo dia em que faria aniversário. Ele morreu após uma explosão de um cilindro de gás enquanto trabalhava, na manhã desta segunda-feira (12), em Macaé, no Norte Fluminense.

Nas redes sociais, Izaque demonstrava o amor pela mulher, com quem era casado há 19 anos, e pelos dois filhos. Segundo amigos, ele gostava muito de futebol e era um homem religioso. Ainda na internet, um perfil do time amador do Operário Futebol Clube, onde Izaque jogava, lamentou a morte.

Além do clube, a cunhada de Izaque também o homenageou. "Nós, família, amigo e irmãos em Cristo Jesus, estamos em luto mas com a esperança de em breve nos encontraremos. Sentiremos sua falta Izaque Gomes. Sentiremos muito cunhado!", lamentou.

Segundo testemunhas, a explosão do cilindro de gás teria ocorrido enquanto Izaque manuseava um equipamento da empresa Messer Gases, que fica localizada no distrito industrial de Cabiúnas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve fogo e ninguém mais ficou ferido.



Em nota, a Messer Gases lamentou o ocorrido na unidade. "A empresa está prestando todo o apoio aos familiares e à investigação, e preservará a identidade do funcionário por respeito. A Messer reafirma seu compromisso absoluto com a segurança de nossos funcionários, clientes e comunidade em tudo o que faz", informou a empresa em um comunicado.