Kléberson Silva dos Santos foi preso na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe, Zona NorteDivulgação

Rio – Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde desta segunda-feira (12), Kléberson Silva dos Santos, o 'Tinem', de 28 anos, na Rua do Encanamento, na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe, Zona Norte, a partir de informações do Disque Denúncia. Kléberson fugiu da prisão no ano passado. Outro suspeito, de 27 anos, que não teve a identidade revelada, também foi preso.



Os agentes do Batalhão de Rocha Miranda, junto com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), localizaram os dois suspeitos que, ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Os homens foram presos e, com eles, a polícia apreendeu uma pistola modelo Canil 9 mm, dezesseis munições intactas, dois rádios transmissores e drogas.

A dupla é acusada de integrar uma facção que controla a venda de drogas na Comunidade do Muquiço. Além disso, Kléberson também é suspeito de ter participado, recentemente, de um ataque à Comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, controlada por uma facção rival.



Contra Kléberson Santos constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por ter fugido, em 2021, da unidade prisional em que estava e pelo crime de Associação para produção e Tráfico e conduta afins. Por esses crimes, foi condenado a 12 anos de reclusão. O outro suspeito também responde na Justiça pelos crimes de Associação e Tráfico de drogas.



Os bandidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da região, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Depois, foram levados à uma unidade prisional, onde aguardarão a decisão da Justiça.