Publicado 13/12/2022 15:03

Rio - A câmera de segurança de um prédio filmou o momento que o galho de uma árvore caiu na cabeça de uma mulher que passava na Rua Artur Bernardes, no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã de segunda-feira (12). Segundo informações, a vítima, que não foi identificada, teve um corte na cabeça e chegou a ficar inconsciente por alguns minutos. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens é possível ver que a mulher caminhava ao lado de um rapaz quando foi atingida pelo galho. Uma outra senhora que trafegava no sentido contrário, e por pouco também não ficou ferida, voltou para ajudar a moça. Funcionários de um estabelecimento da rua retiraram a mulher do chão e acionaram uma ambulância do Samu. Ela foi socorrida em estado estável.

Vídeo mostra momento que mulher fica ferida após queda de galho de árvore no Catete.#ODia



Pouco mais de 24 horas depois do ocorrido, equipes da Comlurb estiveram na rua para remover outros galhos que ofereciam perigo aos pedestres. Questionada sobre o ocorrido, a Comlurb informou que mantém uma rotina diária de vistorias em árvores em todas as regiões da cidade, com engenheiro florestal/agrônomo, com base nas solicitações feitas à Central de Atendimento 1746 da Prefeitura.

Ainda segundo Companhia, quando constatada a necessidade de poda ou remoção de um vegetal, o serviço é programado pelas equipes operacionais. "Porém, às vezes essa programação é interrompida quando existem veículos estacionados junto às árvores", explicou.

Conforme informado pela Comlurb, no bairro Catete foram feitas 323 podas em 2022. A Companhia acrescenta que após o serviço de poda realizado nesta terça-feira (12) em algumas árvores da Rua Arthur Bernardes, será concluída a remoção dos galhos e outros resíduos de poda até o final do dia.

"Vale ressaltar que a queda de galho pode ser considerada um evento extraordinário causado por intempéries da natureza, como chuva ou vento, sem que tenha necessariamente relação com falta de poda", explicou a Companhia por meio de nota.

Queda de galho de árvore terminou em tragédia na Ilha do Governador

Em agosto desse ano, um outro caso de queda de galho de árvore terminou em tragédia na Ilha do Governador . Uma mulher morreu após ser atingida na cabeça por um galho que caiu de uma árvore no fim da manhã do dia 23 de agosto, no bairro Jardim Guanabara. Segundo relatos de testemunhas, moradores já haviam feito o pedido de poda da árvore que, segundo eles, poderia cair a qualquer momento.

A queda aconteceu na esquina da Rua Macari com a Rua Carmen Miranda. Vizinhos da vítima, identificada como Luzia Mendes, de 38 anos, contam que ela tinha comemorado o aniversário um dia antes e saía para trabalhar quando foi atingida pelo galho. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro da vítima, mas a encontrou morta. Luzia morava em Duque de Caxias e trabalhava como diarista na casa de uma família na Ilha do Governador. Ela deixa o marido e duas filhas.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e está em investigação. Questionada sobre a reclamação da falta de poda da árvore que vitimou Luzia Mendes, a Prefeitura do Rio disse que o serviço era considerado de alta prioridade, mas que dependia do desligamento da rede elétrica da Light para ser feito.