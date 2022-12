Papai Noel visitou a ala de geriatria do Hospital Municipal Barata Ribeiro - Divulgação

Publicado 13/12/2022 16:51 | Atualizado 13/12/2022 19:39

Rio – O Papai Noel visitou, nesta terça-feira (13), a ala de geriatria do Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, Zona Norte do Rio. O bom velhinho distribuiu presentes, arrancou sorrisos e levou leveza aos pacientes, que, por um breve momento, conseguiram se distrair e esquecer da angústia da doença.

A paciente Sebastiana Pereira, de 85 anos, não conteve as lágrimas ao ganhar o presente do Papai Noel. A filha, Ana Fátima, que a acompanha na internação, emocionou-se. "Foi maravilhoso! Muitas vezes os idosos se sentem esquecidos, desprezados, e uma surpresa dessas traz alegria e amor, faz esquecer da doença", afirmou.

Para Iara, mulher do paciente João Pereira, a visita foi maravilhosa. "Aqui é o melhor hospital e a visita do Papai Noel reflete no ótimo tratamento que meu marido recebe", disse.

Diretor do hospital, Radanezi Potengy disse como é importante levar a magia do Natal para esses idosos. “É possível perceber o brilho de volta ao olhar de cada um dos pacientes! São poucos os momentos que eles têm a possibilidade de receber carinho de pessoas que nunca imaginaram. Isso ajuda na autoestima, melhora a imunidade e até na recuperação”, afirmou o médico.