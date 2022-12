A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação

Publicado 13/12/2022 18:33

Rio – Uma ida a um motel de Barra Mansa, no Sul do estado do Rio, acabou em briga e agressões físicas entre uma prostituta e um cliente, nesta segunda-feira (12).

A Polícia Militar informou que agentes do 28º BPM (Volta Redonda) foram acionados pela gerente do estabelecimento, na Rua José Vicente Domingos, no bairro Assunção, para verificar uma confusão. A equipe foi informada que houve um desentendimento e agressão entre duas pessoas. Os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, para a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.

O delegado Flávio Almeida Narcizo, responsável pelo caso, disse que a hipótese é de agressão e ofensa por motivo fútil, como reclamação de mau cheiro pelo homem. Na delegacia, o episódio foi apontado como lesão corporal, ameaça e dano. Os envolvidos assinaram um termo circunstanciado e o procedimento será encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).