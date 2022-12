Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou ação para prender cinco denunciados por homicídio à luz do dia, em Realengo - Reprodução

Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou ação para prender cinco denunciados por homicídio à luz do dia, em RealengoReprodução

Publicado 14/12/2022 14:35 | Atualizado 14/12/2022 14:46

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou uma operação, nesta quarta-feira (14), para prender cinco denunciados por um homicídio cometido no dia 4 outubro de 2021, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

A ação aconteceu por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco / MPRJ) e teve o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI / MPRJ), da Corregedoria da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Neri Peres Júnior, conhecido como 'Alemão', foi executado com dezenas de disparos de fuzil e pistola, por volta das 12h50, em um local de grande movimentação de pessoas. As investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apontaram que o crime foi encomendado e pago pelo ex-PM Thiago Soares Andrade Silva, apelidado de 'Batata', com o objetivo de eliminar um possível rival na disputa pelo domínio de territórios na Zona Oeste explorados pela milícia.

Ainda de acordo com as investigações, os executores foram o policial militar Bruno Marques Silva, conhecido como 'Bruno Estilo', Rodrigo Oliveira Andrade de Souza e Anderson Oliveira Reis Viana, também chamado de Papa. O quinto denunciado é André Costa Bastos, o 'Boto', que auxiliou os comparsas e forneceu armamentos para a execução da vítima.

Segundo o MPRJ, Thiago combinou o assassinato em troca de grande quantia em dinheiro. Em seguida, Rodrigo e Bruno determinaram onde o crime seria cometido, seguindo orientações de Anderson. A investigação mostrou que os denunciados monitoravam a vítima e planejaram assassiná-la em, ao menos, quatro oportunidades distintas, frustradas por motivos diversos. As armas pertenciam ao Thiago e ao André, que, mesmo preso, coordenou a logística de guarda e disponibilização do armamento e munições.

Os cinco homens foram denunciados por homicídio qualificado. O policial militar Bruno Marques Silva foi preso na manhã desta quarta (14). Os mandados de prisão de Rodrigo Oliveira Andrade e André Costa Bastos foram cumpridos nas unidades onde estão presos.