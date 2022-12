Avenida Avenida José Mendonça de Campos, esquina com a Rua Inconfidência - Reprodução Google

Avenida Avenida José Mendonça de Campos, esquina com a Rua InconfidênciaReprodução Google

Publicado 13/12/2022 14:48

Rio – Uma tubulação de gás da empresa Naturgy rompeu, na manhã desta terça-feira (13), após ser atingida acidentalmente durante um trabalho de reparação emergencial que a concessionária Águas do Rio realizava em São Gonçalo, Região Metropolitana do estado.



O Corpo de Bombeiros esteve no local após ter sido acionado às 8h45 para atender a uma ocorrência na Avenida José Mendonça de Campos, 125, esquina com a Rua Inconfidência, no bairro Mutondo. Segundo a corporação, não houve feridos.



A empresa Naturgy informou que já sanou o escapamento de gás às 10h30 e que não houve prejuízo a nenhum cliente. Além disso, nenhum dano foi causado à tubulação. A empresa informou também que toda a rede está sendo monitorada pelo Centro de Controle e Operações da Rede de Gás.



Ainda de acordo com a Naturgy, para evitar situações como esta, a empresa desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a empresa antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás.

Procurada, a Águas do Rio ainda não retornou à reportagem. O espaço está aberto para manifestação.