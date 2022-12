Marcelo Ferreira dos Santos, de 43 anos, era sargento reformado da PM e foi morto a tiros em um confronto com criminosos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/12/2022 16:44 | Atualizado 12/12/2022 17:43





Ainda segundo a PM, os militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Fazendinha recuperaram o veículo na Estrada Adhemar Bebiano, em Del Castilho, na Zona Norte, ao serem acionados para um roubo de carga. Ao chegarem no local, foram informados que o condutor do veículo havia sido feito refém na Avenida Brasil, no mesmo trecho em que o agente foi baleado, por criminosos e conduzido para o interior da comunidade da Fazendinha, onde a mercadoria de produtos eletrônicos foi roubada por um grupo de homens armados. Rio - A Polícia Militar resgatou um motorista e recuperou um caminhão de produtos eletrônicos que estaria sendo escoltado pelo sargento Marcelo Ferreira, 43 anos, morto a tiros na Avenida Brasil , na altura de Manguinhos, próximo à Fiocruz, nesta segunda-feira (12). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.Ainda segundo a PM, os militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Fazendinha recuperaram o veículo na Estrada Adhemar Bebiano, em Del Castilho, na Zona Norte, ao serem acionados para um roubo de carga. Ao chegarem no local, foram informados que o condutor do veículo havia sido feito refém na Avenida Brasil, no mesmo trecho em que o agente foi baleado, por criminosos e conduzido para o interior da comunidade da Fazendinha, onde a mercadoria de produtos eletrônicos foi roubada por um grupo de homens armados.

Em seguida, os agentes prestaram auxílio ao motorista que foi conduzido juntamente com o caminhão para a Cidade da Polícia, onde a ocorrência foi registrada.



Já o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado para verificar ocorrência do agente baleado na Avenida Brasil, onde na pista sentido Zona Oeste a equipe policial o encontrou morto no interior de um carro. O militar era um sargento reformado, que ingressou na corporação no ano de 2000. Ele deixa três filhos.



Pelas imagens, o carro do agente aparece com várias marcas de tiro e sangue na lateral. Segundo relatos de testemunhas, ele teria trocado tiros com um grupo de suspeitos armados que teriam levado o caminhão para roubar as cargas. A informação de que Marcelo realizava a escolta do veículo ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.