Carro do PM recebeu diversos tiros próximo à Fiocruz, no sentido Zona Oeste da Avenida Brasil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/12/2022 07:10 | Atualizado 12/12/2022 11:31

Rio - Um sargento reformado da Polícia Militar, identificado como Marcelo Ferreira dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12) em um confronto com criminosos na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. É o segundo PM morto em 24h na cidade.

Informações preliminares apontam que o policial trocou tiros com um grupo suspeito e acabou sendo atingido por diversos disparos. O crime aconteceu no sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, próximo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A arma do policial e o seus pertences não foram levados.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para verificar uma ocorrência na Avenida Brasil. A equipe chegou no local e encontrou o policial já morto no interior do veículo. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Segundo o Centro de Operações Rio, duas faixas foram interditadas para trabalho da polícia. O carro do PM tinha mais de 10 tiros em sua lataria. Marcelo entrou na Polícia Militar em 2000 e deixou três filhos. Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento para elucidar os fatos.