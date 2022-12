Animal caminhava por rua próxima a praia do Sossego, em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio - Reprodução de Vídeo

Animal caminhava por rua próxima a praia do Sossego, em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do RioReprodução de Vídeo

Publicado 12/12/2022 17:11 | Atualizado 12/12/2022 17:29

Rio - Um vídeo feito por um morador de Niterói, na Praia do Sossego, em Piratininga, vem chamando a atenção na internet desde a sexta-feira passada (9). Com mais de 16 mil reações no Twitter, o registro mostra uma cabra andando por rua próxima à faixa de areia, mas uma estranha aparição surge ao final do vídeo, levantando suspeitas sobre um 'fantasma'.



Segundo o usuário Eldar Glorfindel, ele e amigos aguardavam por um carro de aplicativo no local, quando avistou a cabra e resolveu fazer o vídeo. "Eu fui na praia do sossego em Niterói com meus amigos, e enquanto a gente estava esperando o Uber pra ir embora uma cabra passou na minha frente, eu decidi tirar foto, e gravei esse vídeo, só que quando postei, uma amiga veio me perguntar sobre a pessoa no vídeo", disse.

Hoje eu fui na praia do sossego em Niterói com meus amigos, e enquanto a gente tava esperando o uber pra ir embora uma cabra passou na minha frente, eu decidi tirar foto, e gravei esse vídeo, só que quando postei, uma amiga veio me perguntar sobre a pessoa no vídeo

+ pic.twitter.com/mwMmsOeY7M — Glorfindel (@EldarGlorfindel) December 10, 2022



Na sequência, o usuário comenta que só percebeu a 'assombração' no vídeo depois que publicou na rede social. "O bizarro é que até eu postar o vídeo, e essa pessoa vir me falar, eu sequer tinha visto aquilo ali. Não faço ideia do que seja, nenhum dos meus amigos viu aquilo lá, e eu simplesmente tô (sic) escaldado com essa p...", comentou.