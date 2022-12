A prisão foi realizada por agentes da 144ªDP (Bom Jesus do Itabapoana) - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:53 | Atualizado 12/12/2022 18:42

Rio - A Polícia Civil prendeu um casal acusado de matar a própria filha, de apenas 4 meses, nesta segunda-feira (12), dentro da Usina Santa Isabel, no Norte Fluminense.



De acordo com as investigações da 144ª DP (Bom Jesus do Itabapoana), a criança deu entrada em um hospital da região com fraturas pelo corpo e um quadro de hemorragia intracraniana - a vítima morreu no dia 22 de novembro. O crime teria sido cometido dentro da residência da família.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Justiça, moradores ameaçaram o casal e precisaram ser contidos pelos policiais. A dupla será encaminhada ao sistema prisional.