Raquel possui 13 anotações criminais e foi localizada em MagéDivulgação

Publicado 12/12/2022 18:15

Rio - Uma mulher, identificada como Raquel Melo Pereira, 24 anos, foi presa em flagrante por furto qualificado e estelionato após seduzir e roubar um homem enquanto ele dormia. Ela foi localizada em Magé, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (12). De acordo com a polícia, a acusada possui 13 anotações criminais, por furto, estelionato e injúria. O nome da presa não foi divulgado.

De acordo com as investigações da 35ª DP (Campo Grande), enquanto a vítima dormia, ela acessou o celular, descobriu a senha do aplicativo bancário e realizou uma transferência para a própria conta. Ela ainda realizou negócios com os cartões de crédito, por meio de aproximação, utilizando uma máquina de cartão que carregava na bolsa.

Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita já vinha sendo investigada por práticas parecidas e se valia da boa aparência para conquistar a confiança de homens e acessar seus recursos, causando "consideráveis prejuízos".