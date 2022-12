Operação da linha 2 do metrô volta a normalidade após intenso tiroteio em Thomaz Coelho - Divulgação

Publicado 13/12/2022 14:15

Rio - Um homem foi detido, na manhã desta terça-feira (13), após quebrar a janela de uma composição do metrô, durante uma confusão. O caso aconteceu dentro de um carro da Linha 1, na altura da estação do Estácio, no Centro do Rio. A motivição da briga não foi informada pelo MetrôRio, concessionária que administra o serviço.

De acordo com o MetrôRio, os agentes de segurança foram acionados para conter uma discussão entre os passageiros e encaminharam o homem para uma delegacia da região, após ele danificar a janela da composição. O trem foi retirado de circulação depois de encerrar a viagem e levado para manutenção. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.