Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói, onde o caso foi registrado - Reprodução

Publicado 13/12/2022 14:01 | Atualizado 13/12/2022 14:12

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (13) no Largo da Batalha, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, suspeito de espancar, esfaquear e tentar arrancar as pernas de sua ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento.

A agressão ocorreu no dia 16 de novembro deste ano, na residência onde o casal morava. Segundo depoimento da vítima, que procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói no dia seguinte ao crime, o homem a atacou violentamente.

A mulher ainda relatou que o agressor tentou arrancar seus membros inferiores com uma makita, mas não conseguiu pois o equipamento se desconectou da tomada.

Segundo as investigações, ela foi esfaqueada no tórax, na altura do seio esquerdo, porém nenhum órgão vital foi atingido, além de ter sido espancada.

De acordo com a delegada titular da Deam, Alriam Fernandes, a vítima foi socorrida por um vizinho, que a viu ensanguentada na rua e a levou para o hospital. Após 24h de internação, a mulher foi liberada. Após a alta, ela se encaminhou a delegacia, onde a delegada pediu a prisão do agressor, devido a gravidade do relato e das agressões.

Depois de ser preso, ainda de acordo com a delegada, o suspeito negou todas as acusações, alegando que a mulher o agrediu primeiro e arremessou objetos contra ele.

Segundo seu depoimento, a vítima teria se ferido com a faca no momento em que ele tentou desarmá-la, pois a mulher estaria tentando o atingir com o utensílio.

Ele ainda contou que tentou socorrê-la, mas desistiu por morarem em área de risco e ter medo dos criminosos que comandam o tráfico local.

O homem vai responder por tentativa de feminicídio.