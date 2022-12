Rio entra em estado de mobilização - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 13/12/2022 11:27

Rio - A cidade do Rio de Janeiro segue em Estágio de Mobilização nesta terça-feira (13), devido às condições do tempo. A previsão é de pancadas de chuva, com intensidade moderada, ocasionalmente forte, a qualquer momento do dia.



A meteorologista Christiane Nascimento, do Alerta Rio, destacou que “a chuva pode ter mais intensidade entre os períodos da tarde e da noite, podendo vir acompanhada de rajadas de ventos fortes”.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a cidade está em Estágio de Mobilização desde às 18h30 da última segunda-feira (12).

Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. Existe a possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e outros fatores.