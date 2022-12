Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 22 e um bloqueador de sinal de rastreamento de veículos - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/12/2022 09:53 | Atualizado 13/12/2022 10:00

Rio- A Polícia Militar resgatou um homem que teve a casa roubada e foi feito refém no bairro de Bancários, na Ilha do Governador, na manhã desta terça-feira (13). Os suspeitos o sequestraram após o roubo e fugiram em direção a Linha Vermelha.



Durante a invasão à residência, um vizinho observou o momento da ação e acionou a central 190. Em curto intervalo de tempo, eles realizaram o roubo e fugiram levando a vítima. O veículo em que eles estavam chegou a ser interceptado no Bairro da Portuguesa, mas furou a abordagem.

Houve perseguição e os criminosos atiraram contra os policiais, ocasionando um confronto na altura da Linha Vermelha. Em seguida, eles abandonaram o automóvel na mesma via expressa e fugiram a pé. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi resgatada sem ferimentos.