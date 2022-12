Atual corregedor-geral da Justiça, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo será o próximo presidente do TJRJ - Felipe Cavalcanti / TJRJ

Publicado 13/12/2022 08:57 | Atualizado 13/12/2022 09:14

Rio - O Tribunal pleno elegeu, nesta segunda-feira (12), os novos membros para a administração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no biênio 2023/2024. O atual corregedor-geral da Justiça, Ricardo Rodrigues Cardozo, foi escolhido para presidir a Corte fluminense no período, com 99 votos. O magistrado concorria ao cargo com os também desembargadores Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco e Edson Aguiar Vasconcelos, 3º vice-presidente do órgão, que receberam 70 e 14 votos, respectivamente.

"Estou muito feliz e honrado com essa votação expressiva. Desde juiz eu sempre tive esse objetivo e, até chegar a este momento especial, eu pude conhecer melhor nosso Tribunal e estou pronto para modernizá-lo e garantir os direitos. Serei um presidente de todos, para um Tribunal unido, moderno e preparado para o futuro", agradeceu Cardozo.

Para o cargo de corregedor-geral da Justiça, o escolhido foi o atual 2º vice-presidente do TJRJ, o desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio, com 116 votos. O desembargador Carlos Santos de Oliveira, que também participou da disputa, totalizou 69 votos. "Agradeço à minha família e pessoal de gabinete pelo apoio, e aos colegas pela confiança. Nós fizemos uma boa administração na 2ª Vice-Presidência, o que fez diferença para que confiassem na nossa campanha", disse o corregedor eleito.

Para a vaga de 1º vice-presidente, foi escolhido o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, enquanto a desembargadora Suely Lopes Magalhães vai ocupar a 2ª Vice-Presidência. O atual 1º vice-presidente, desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, foi eleito 3º vice-presidente. Já o diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) no próximo biênio será o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, com 145 votos. Também candidato à vaga, o desembargador Fábio Dutra somou 40 votos.

"Agradeço aos meus amigos, especialmente aos diretores que me antecederam, que me deram a oportunidade de conhecer a casa. Nosso trabalho é manter a Emerj como a melhor escola judiciária do país", afirmou o diretor-geral eleito.



Na eleição, foram eleitos oito desembargadores para o Órgão Especial, sendo eles Cláudia Pires dos Santos Ferreira; Cláudio Luís Braga Dell'Orto; Fernando Cerqueira Chagas; César Felipe Cury; Joaquim Domingos de Almeida Neto; Luiz Fernando Pinto; Augusto Alves Moreira Júnior e José Muiños Piñeiro Filho. Para o Conselho da Magistratura foram escolhidos os magistrados Ana Maria Pereira de Oliveira; Heleno Pereira Nunes; Gilmar Teixeira; Agostinho Teixeira de Almeida Filho e Luciano Barreto.

O Tribunal Pleno também elegeu os desembargadores André Emílio Von Melentovytch; Nádia de Souza Freijanes; Cristina Serra Feijó; Ricardo Alberto Pereira e Luiz Márcio Pereira para a Comissão de Legislação e Normas (Colen), enquanto Sandra Cardinali; Lucia Regina Esteves de Magalhães; Renato Lima Sertã; Mafalda Luchese e Eduardo Abreu Biondi foram escolhidos para a Comissão de Regimento Interno.



Para as novas Câmaras de Direito Privado foram eleitos os desembargadores Ana Maria Pereira de Oliveira; Marcos Alcino de Azevedo Torres; Alexandre Freitas Câmara; Claudio Luis Braga Dell’Orto; Marcelo Lima Buhatem; Renato Lima Sertã; Natacha Nascimento de Oliveira; Werson Franco Pereira Rêgo; Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; Paulo Wunder de Alencar; Cristina Serra Feijó; Leila Santos Lopes; Carlos Gustavo Vianna Direito e Fabio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro.