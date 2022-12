A ação de fiscalização ocorreu um dia antes do início da Operação Verão da Prefeitura do Rio - Reprodução

A ação de fiscalização ocorreu um dia antes do início da Operação Verão da Prefeitura do Rio Reprodução

Publicado 18/12/2022 17:49

Rio - Uma ação de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública do Rio com apoio de agentes da Guarda Municipal terminou em uma confusão com camelôs na Rua Nossa Senhora de Copacabana, uma das vias principais do bairro, na Zona Sul, na última sexta-feira (16). Em imagens divulgadas pelo Movimento Unidos Camelô, é possível ver os agentes recolhendo material de venda e pessoas feridas.

A ação de fiscalização ocorreu um dia antes do início da Operação Verão da Prefeitura do Rio que conta com reforço nas ações de ordenamento urbano e de trânsito, fiscalização das posturas municipais e patrulhamento preventivo na orla das zonas Sul e Oeste e também nos Parques Madureira e Radical de Deodoro, na Ilha do Governador e em Paquetá.

Uma fiscalização da Secretaria de Ordem Pública do Rio terminou em uma confusão com camelôs em Copacabana, na Zona Sul. Pelas imagens é possível ver agentes recolhendo material de venda e pessoas feridas.#ODia



Créditos: Divulgaçao/MucaRJ pic.twitter.com/GIGDExAYTt — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2022

De acordo com o Movimento Unidos Camelô, as operações, no entanto, já começaram com espancamentos e apreensões irregulares contra os camelôs de Copacabana. Na gravação, inclusive, um homem aparece com a cabeça sangrando, após supostamente ser atacado com um cacetete, enquanto outro mostra escoriações no corpo. Além disso, nas imagens, é possível ver uma banca de bananas sendo recolhida pelos agentes.



"Os covardes agentes públicos não hesitam em bater em mulher. A Guarda Municipal do Rio e a PM, através do convênio Programa Rio + Seguro, agem conjuntamente de modo criminoso, enquanto a SEOP promove orgulhosa em suas redes uma imagem de garantia de 'lei e ordem' pelo policiamento urbano. Nós, camelôs, trabalhamos honestamente para levar nosso sustento para casa e somos tratados como marginais. Hoje estão marcadas novas operações e o Muca exige que parem já com essa covardia contra os camelôs! Camelô não é ladrão, camelô é profissão!", diz a ONG. De acordo com o Movimento Unidos Camelô, as operações, no entanto, já começaram com espancamentos e apreensões irregulares contra os camelôs de Copacabana. Na gravação, inclusive, um homem aparece com a cabeça sangrando, após supostamente ser atacado com um cacetete, enquanto outro mostra escoriações no corpo. Além disso, nas imagens, é possível ver uma banca de bananas sendo recolhida pelos agentes."Os covardes agentes públicos não hesitam em bater em mulher. A Guarda Municipal do Rio e a PM, através do convênio Programa Rio + Seguro, agem conjuntamente de modo criminoso, enquanto a SEOP promove orgulhosa em suas redes uma imagem de garantia de 'lei e ordem' pelo policiamento urbano. Nós, camelôs, trabalhamos honestamente para levar nosso sustento para casa e somos tratados como marginais. Hoje estão marcadas novas operações e o Muca exige que parem já com essa covardia contra os camelôs! Camelô não é ladrão, camelô é profissão!", diz a ONG.

De acordo com a Guarda Municipal do Rio, eles apenas estavam apoiando ação da Seop. No entanto, procurada, a secretaria ainda não respondeu.