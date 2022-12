Objetivo é entregar cestas básicas às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade dentro das comunidades do Rio - Alexandre Silva/ Divulgação

Publicado 18/12/2022 18:00 | Atualizado 18/12/2022 18:05

Rio - A ONG Voz das Comunidades promoveu, neste sábado (18), a 17ª edição da ação 'Por Um Natal Melhor' e entregou 3 mil cestas básicas às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade dentro das comunidades do Rio. Mil unidades foram doadas através de uma parceria do Voz com a ONG Ação da Cidadania.

As cestas básicas foram entregues em três etapas este ano. Mil cestas foram destinadas para a ação dentro do Complexo do Alemão e Penha, mil enviadas para ONGs que ajudam no combate à fome no Rio e as outras mil foram encaminhadas para outras favelas da cidade. A distribuição foi feita por mais de 100 voluntários do Voz em 24 localidades.

Para Geisa Pires, coordenadora da equipe de Responsabilidade Social do Voz, mesmo após o período de isolamento da pandemia, as pessoas continuam precisando de ajuda para manter a comida na mesa. "Quase todo dia pessoas nos procuram para pedir cestas básicas. O Voz, enquanto organização, tem sido um ponto no qual elas procuram por suporte", afirmou.

Além das pessoas, instituições, como clínicas da família, pediram ajuda ao Voz. E para atender esse público, a ONG passou a fazer distribuições quinzenais de cestas básicas que só ocorriam no período próximo ao Natal, também durante o ano. "A situação ainda está crítica, com muitas pessoas no desemprego. Essa ação tem uma importância grande e a nossa expectativa é bater a meta do ano passado", afirmou Rene

Silva, fundador do Voz das Comunidades.

Doações

As doações para a campanha Por Um Natal Melhor podem ser feitas para o Voz das Comunidades, por meio do PayPal (contato@vozdascomunidades.com.br), PicPay (vozdacomunidade) ou pix do Voz das Comunidades (21.317.767.0001-19). Também pode levar doações até a Casa Voz, localizada na Rua Engenheiro Manuel Segurado, 228.